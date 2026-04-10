Μακάμπι: Αμφίβολος ο Κλαρκ για το ματς με τη Χάποελ
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα κοντραριστεί με τη Χάποελ (12/04, 22:15) για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Τζίμι Κλαρκ να είναι αμφίβολος για το ισραηλινό ντέρμπι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας του Όντεντ Κάτας, ο Αμερικανός έχει φλεγμονή στο γόνατό του και η συμμετοχή του στο ντέρμπι μεταξύ των ισραηλινών είναι αμφίβολη.
Ο Τζίμι Κλαρκ αγωνίστηκε στο ματς με την Παρί, ωστόσο έπαιξε μόλις 9:48 λεπτά, έχοντας 4 πόντους και 5 ασίστ, ενώ είχε υποβληθεί σε ένεση για να μπορέσει να αγωνιστεί.
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 9.5 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ μ.ο
עדכון: ג'ימי קלארק סובל מדלקת בברכו. אמש קיבל הגארד זריקה ומיעט לשחק. בספק לדרבי ביום ראשון— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) April 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.