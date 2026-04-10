Μακάμπι: Αμφίβολος ο Κλαρκ για το ματς με τη Χάποελ

Ο Τζίμι Κλαρκ είναι αμφίβολος για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενόψει της εξ αναβολής αναμέτρησης με τη Χάποελ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα κοντραριστεί με τη Χάποελ (12/04, 22:15) για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Τζίμι Κλαρκ να είναι αμφίβολος για το ισραηλινό ντέρμπι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας του Όντεντ Κάτας, ο Αμερικανός έχει φλεγμονή στο γόνατό του και η συμμετοχή του στο ντέρμπι μεταξύ των ισραηλινών είναι αμφίβολη.

Ο Τζίμι Κλαρκ αγωνίστηκε στο ματς με την Παρί, ωστόσο έπαιξε μόλις 9:48 λεπτά, έχοντας 4 πόντους και 5 ασίστ, ενώ είχε υποβληθεί σε ένεση για να μπορέσει να αγωνιστεί.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 9.5 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ μ.ο

 

     

