Τα δεδομένα του NBA Europe και συγκεκριμένα τα οικονομικά δεδομένα της λίγκας φαίνεται πως τίθεται υπό αμφισβήτηση από μεγάλα κλαμπ της ηπείρου, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Bloomberg, το οποίο επικαλείται και η MARCA, οι ομάδες με μπασκετικό και ποδοσφαιρικό τμήμα βλέπουν με αμφιβολία τα οικονομικά δεδομένα του NBA Europe.

Σύμφωνα με τη MARCA, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι δεν υπέβαλαν τελικά προσφορά στο NBA, ενώ στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι κι εκείνοι ανάμεσα στις ομάδες που αμφισβητούν τους προτεινόμενους οικονομικούς όρους.

Το δημοσίευμα της MARCA, αναφέρει πως «Το σχέδιο επέκτασης του NBA στην Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμό μεταξύ των μεγάλων συλλόγων μπάσκετ που συνδέονται με το ποδόσφαιρο, οι οποίοι βλέπουν την πρωτοβουλία με ένα μείγμα αμφιβολιών και αυξανόμενης αντίθεσης, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε από το Bloomberg και επικαλείται πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις και στις ομάδες αυτές.

Παρόλο που υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή, οι ιδιοκτήτες ορισμένων από αυτές τις ομάδες —που υποστηρίζονται από οργανισμούς όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και η Φενερμπαχτσέ— και άλλων με ισχυρούς δεσμούς με την πολυαθλητική δομή των ποδοσφαιρικών συλλόγων— Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου— αμφισβητούν τους προτεινόμενους οικονομικούς όρους.

Σύμφωνα με την MARCA, ούτε η Μπάγερν Μονάχου, η Παρί Σεν Ζερμέν ούτε η Μάντσεστερ Σίτι υπέβαλαν τελικά προσφορά στο NBA. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορούσε να μείνει μόνη της σε ένα είδος Super League χωρίς κανένα αθλητικό (που έχει ήδη απορριφθεί δημόσια τους οπαδούς της) ή οικονομικό συμφέρον».