Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο Νούνιεθ μετά από έναν χρόνο
Έπειτα από έναν χρόνο απουσίας ο Χουάν Νούνιεθ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
Ο Ισπανός γκαρντ της Μπαρτσελόνα είχε τραυματιστεί στο γόνατο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση τον Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ενώ στο ίδιο σημείο είχε ξανά τραυματιστεί τον Μάρτιο του 2025.
Πλέον ο Νούνιεθ μετά από την πολύμηνη απουσία του, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις εδώ και αρκετές εβδομάδες με την Μπαρτσελόνα και είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του τη φετινή σεζόν, στην αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό (09/04, 20:30), για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) April 10, 2026
𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳 ha obtingut l'alta mèdica i està disponible per disputar el partit entre l'AS Mònaco i el Barça.
Bentornat, Juan! 😍 pic.twitter.com/sZ5lY8WZTJ
