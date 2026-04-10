Ο Χουάν Νούνιεθ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μετά από έναν χρόνο απουσίας λόγω τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε στο γόνατό του.

Ο Ισπανός γκαρντ της Μπαρτσελόνα είχε τραυματιστεί στο γόνατο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση τον Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ενώ στο ίδιο σημείο είχε ξανά τραυματιστεί τον Μάρτιο του 2025.

Πλέον ο Νούνιεθ μετά από την πολύμηνη απουσία του, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις εδώ και αρκετές εβδομάδες με την Μπαρτσελόνα και είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του τη φετινή σεζόν, στην αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό (09/04, 20:30), για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.