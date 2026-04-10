Hoopfellas: «Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα απέναντι στο στυλ μπάσκετ της Βαλένθια»

Ο Hoopfellas μίλησε για την εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Hoopfellas σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Βαλένθια και τόνισε ότι οι Πράσινοι έχουν πρόβλημα απέναντι σε ομάδες με το στυλ που παίζει ο ισπανικός σύλλογος.

Μεταξύ άλλων, ο Hoopfellas είπε πως ο Παναθηναϊκός «Έχει μεγάλο πρόβλημα απέναντι σε αυτό το στυλ μπάσκετ. Και πέρσι έτσι εμφανίστηκε στο ματς με την Παρί. Στην Ευρώπη το λέμε ινδιάνικο, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι μπάσκετ με σύστημα αυτό, αλλά όχι αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμος. Δεν έχει κανένα τακτικό εργαλείο για να ανταπεξέλθει σε αυτό το στυλ. Υπάρχουν απλοί κανόνες που δεν έχει Παναθηναϊκός για να παίξει με αυτές τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός πήγε με την λογική ότι θα προσαρμοστεί μέσα στο παιχνίδι. Και 10 φορές να παίξουν, πάλι το ίδιο θα γίνει. Θα πρέπει να είναι πολύ άστοχη η Βαλένθια για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός».