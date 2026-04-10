Ο Εργκίν Άταμαν εξέφρασε το παράπονό του για τα αποδυτήρια των προπονητών στο γήπεδο της Βαλένθια, τα οποία ήταν αποθήκη. Δείτε το βίντεο από τα αποδυτήρια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Η ήττα από τη Βαλένθια στέρησε οριστικά στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να κοιτάξει προς την τετράδα και μαζί να κάνει δικό του το πλεονέκτημα έδρας στα φετινά play offs και πλέον οι «πράσινοι» δεν κρατούν την τύχη στα χέρια τους.

Μεταξύ άλλων, ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου έθιξε το ζήτημα του πολύ μικρού χώρου αποδυτηρίων για τους προπονητές του τριφυλλιού τονίζοντας πώς δεν συνάδει με την εικόνα της EuroLeague, με το βίντεο να αποδεικνύει ότι επρόκειτο για αποθήκη.

Οι δηλώσεις του.

«Θέλω επίσης να προσθέσω ότι ήταν εξαιρετικός ο καιρός, η ατμόσφαιρα και η αρένα είναι πραγματικά φοβερή, η καλύτερη που έχω δει. Όμως θέλω να καλέσω τον νέο CEO της EuroLeague, που θέλει να τη συνδέσει με το NBA, να έρθει να δει τα αποδυτήρια των προπονητών, που ήταν σαν αποθήκη. Ήταν έλλειψη σεβασμού. Μπορεί να έρθει να το δει από κοντά. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Τον καλώ να έρθει και να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Η εικόνα της EuroLeague είναι πολύ σημαντική. Και άλλοι φίλοι μου έχουν παραπονεθεί γι’ αυτό. Ας οδηγήσει 2-3 ώρες από τη Βαρκελώνη για να δει το συγκεκριμένο σκηνικό και να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Οι προπονητές της Ευρωλίγκας δεν θα έπρεπε να προετοιμάζονται σε χώρο που είναι σαν αποθήκη. Καμιά φορά μερικές αλήθειες πονάνε».