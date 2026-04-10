Ιτούδης: «Όπως πήγε το ματς, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Σόφια, επικρατώντας της Χάποελ, με τον Δημήτρη Ιτούδη να στέκεται στον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του στην «διαβολοβδομάδα».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ιτούδης στην συνέντευξη Τύπου:

«Όπως πήγε το ματς, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Παλέψαμε, δεν μπορώ να παραπονεθώ για αυτό. Είναι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που παίζουμε με κορυφαία ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα, ειδικά στα back-to-back ματς με ομάδες που είναι σε συνεχόμενα Final-Four και έχουν κερδίσει τον τίτλο. Δυστυχώς, δεν πήραμε τη νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».