Μπαρτζώκας: Αιφνιδιάστηκε με την άδεια αίθουσα Τύπου
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Χάποελ με 85-89 και βρίσκεται μια ανάσα από την πρωτιά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι έτοιμος μετά το ματς να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου. Έλα όμως που... ο Τύπος απουσίαζε!
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπήκε στην αίθουσα Τύπου, η οποία ήταν σχεδόν άδεια, ενώ εντυπωσιάστηκε όταν ενημερώθηκε πως... πάντα έτσι είναι στη Σόφια.
«Είναι πάντα έτσι;», είπε εμφανώς σοκαρισμένος ο Μπαρτζώκας.
Η ατάκα του Μπαρτζώκα στο 4:17:
