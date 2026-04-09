Μπαρτζώκας: «Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ και την σημασία του Μουσταφά Φαλ, ενώ στάθηκε και στο επίπεδο του ρόστερ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε κάθε κατοχή. Χρειαζόταν συγκέντρωση σε κάθε φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε στην άμυνα και μπορούααμε να κερδίσουμε πιο εύκολα, αλλά αστοχήσαμε σε ελεύθερα σουτ. Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα σαν τη Χάποελ. Πολλά έπαιξαν ρόλο. Ο Φαλ με τα τιπς που έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες ήταν πολύ σημαντικό. Τα εύσημα στις προσωπικότητες των παικτών. Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ πολύ».