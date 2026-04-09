Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: O Φουρνιέ προτιμάει να παίζει από το να βλέπει το ματς στην τηλεόραση
Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στην Arena 8888 της Σόφιας για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, μετρώντας τέσσερις νίκες στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις του στη EuroLeague και έχοντας εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στα playoffs.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Μουσταφά Φαλ να επιστρέφει στα παρκέ μετά από 10 μήνες απουσίας, όμως παράλληλα η ομάδα του ταλαιπωρούταν από απουσίες. Μία εξ αυτών ήταν εκείνη του Εβάν Φουρνιέ που δεν ακολούθησε την «ερυθρόλευκη» αποστολή στη Σόφια λόγω στομαχικών διαταραχών.
Ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ του Ολυμπιακού, που συνηθίζει να εκφράζει δημόσια τη γνώμη του για πολλά θέματα, το έκανε ξανά σχολιάζοντας το συναίσθημα του να βλέπει το ματς από το να παίζει λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν το απολαμβάνει.
«Το να βλέπεις ένα παιχνίδι είναι πολύ πιο αγχωτικό από το να παίζεις. Πραγματικά δεν το απολαμβάνω», έγραψε.
Watching a game is so much more stressful than playing it. I actually dont enjoy it lol— Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 9, 2026
