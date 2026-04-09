O Oλυμπιακός κοντράρεται με τρη Χάποελ (19:30) στη Σόφια και ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τη Βαλένθια (21:45). Που θα δείτε τα ματς.

Μια από τις κρίσιμες μάχες της σεζόν δίνει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Άταμαν συνεχίζει να παλεύει για μια θέση στην πρώτη τετράδα της Euroleague και φιλοξενείται από τη Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της EuroLeague (21:45, Novasports Prime, live Gazzetta).

Στην έκτη θέση και το 21-15 το τριφύλλι, ενώ οι Ισπανοί στη δεύτερη με 23-13. Δεν θα αγωνιστούν για τους πράσινους οι Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ, ενώ εκτός για τους Ισπανούς θα είναι οι Ντε Λαρέα, Λόπεθ-Αροστέγκι.

«Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση στα τελευταία έξι παιχνίδια, η σεζόν δεν τελειώνει αύριο», ανέφερε ο Άταμαν, ενώ ο Σορτς πρόσθεσε για τις πιθανότητες της ομάδας του για την τετράδα: «Δεν έχω φέρει μαζί μου το… κομπιουτεράκι!»

Στη Σόφια για να παραμείνει πρώτος

Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Χάποελ στη Σόφια(19:30, Novasports 4, live Gazzetta). Οι Πειραιώτες είναι πρώτοι με ρεκόρ 24-12 και θέλουν να πάρουν άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα. Στον αντίποδα στο 21-13 είναι το σύνολο του Ιτούδη.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα θα παίξει χωρίς Φουρνιέ, Τζόουνς και Μόρις, ενώ η Χάποελ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σέγκεβ, Γκινάτ και Ένις.

«Να παίζεις μπροστά σε φίλους, συγγενείς είναι εκπληκτικό», παραδέχθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ, ενώ ο Μπαρτζώκας πρόσθεσε πως «ο Σάσα περιμένει με ανυπομονησία το ματς στη Σόφια, θα υπάρχει πολύς κόσμος που θα υποστηρίζει εκείνον».

Ήδη 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί, με τον Σάσα Βεζένκοβ να αποτελεί πόλο έλξης.

Το πρόγραμμα

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (19:30, Novasports 4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (20:45, Novasports 5)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (21:30, Novasports 2)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime)

Παρί – Μακάμπι (22:00, Novasports 3)