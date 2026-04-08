Παναθηναϊκός: Η έκπληξη στον Όσμαν για τα γενέθλιά του
Μετά τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που τραγούδησαν στον Τσέντι Όσμαν για τα γενέθλιά του, αυτή τη φορά και η ομάδα έκανε έκπληξη στον Τούρκο φόργουορντ.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που παρακολουθούσαν οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, ο Σάββας Αρώνης εισέβαλε στην αίθουσα που ήταν μαζεμένη η ομάδα και με μία τούρτα στα χέρια και τραγούδησαν όλοι μαζί για τον Τσέντι Όσμαν ενόψει των γενεθλίων του.
Δείτε το βίντεο:
After the #PAOFans’ morning surprise, it was time for the team to show some love to the birthday boy, @cediosman! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 8, 2026
The Green family is all about these moments! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/x59qafHW5R
