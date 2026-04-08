Παίκτες και σταφ του Παναθηναϊκού έκαναν έκπληξη στον Τσέντι Όσμαν για τα γενέθλιά του.

Μετά τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που τραγούδησαν στον Τσέντι Όσμαν για τα γενέθλιά του, αυτή τη φορά και η ομάδα έκανε έκπληξη στον Τούρκο φόργουορντ.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που παρακολουθούσαν οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, ο Σάββας Αρώνης εισέβαλε στην αίθουσα που ήταν μαζεμένη η ομάδα και με μία τούρτα στα χέρια και τραγούδησαν όλοι μαζί για τον Τσέντι Όσμαν ενόψει των γενεθλίων του.

Δείτε το βίντεο: