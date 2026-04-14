Σταμολάμπρου: «Είμαστε πνευματικά και σωματικά έτοιμες για την πρώτη "μάχη"»

Αθηναϊκός και Παναθηναϊκός, ρίχνονται στη «μάχη» των τελικών της Α1 γυναικών, με την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου και τη Βασιλική Λούκα να πραγματοποιούν δηλώσεις, ενόψει της πρώτης κρίσιμης αναμέτρησης.

Το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για αύριο (15/4, 20.30) στο κλειστό της Εργάνης.

Αναλυτικά όσα είπε η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου:

«Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το φετινό πρωτάθλημα. Την Tέταρτη θα αγωνιστούμε για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Aθηναϊκό. Είχαμε πολύ καιρό να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το παιχνίδι και είμαστε πνευματικά και σωματικά έτοιμες για την πρώτη αυτή "μάχη". Συνήθως τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες, στην καρδιά και στην θέληση. Είμαστε έτοιμες να τα δώσουμε όλα για την πρώτη νίκη».

Αναλυτικά όσα είπε η Βασιλική Λούκα:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα με αρκετό προσωπικό ταλέντο και ποιότητα. Οι τελικοί είναι αγώνες που κρίνονται πάντα στις λεπτομέρειες. Εμείς θα πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό και να είμαστε συνεπείς στο αγωνιστικό μας πλάνο για 40 λεπτά».