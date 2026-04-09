H Μεγάλη (αθλητική) Πέμπτη στο YouTube του Gazzetta!

Mεγάλη Πέμπτη για τη Χριστιανοσύνη, αλλά και Μεγάλη Πέμπτη για τον ελληνικό αθλητισμό με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το YouTube του Gazzetta φωνάζει... παρών με 4 live εκπομπές!

Αν και διανύουμε εβδομάδα νηστείας, το menu που... σερβίρεται, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, όσο αφορά τον ελληνικό αθλητισμό είναι πλουσιότατο! Τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, τα ελληνικά ραντεβού είναι κρίσιμα και ιστορικά! Αρχής γενομένης από τον πρώτο προημιτελικό του Conference League που δίνει η ΑΕΚ στη Μαδρίτη κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο (19.45μμ, ΑΝΤ1 – Οtesports 2) με ζητούμενο το πρώτο αποφαστικό βήμα ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης στη... φλεγόμενη Νέα Φιλαδέλφεια!

Ομως το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι τεράστιο και για τις... μάχες των ομάδων μας τόσο στη Euroleague, όσο και στο Eurocup Women. H... μπασκετική αρχή γίνεται στις 7.30μμ (Novasports4), στη Σόφια, όπου ο Ολυμπιακός ψάχνει μια σημαντική νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Επόμενη στάση στις 8μμ (Novasports start) με τον δεύτερο ημιτελικό του Αθηναϊκού κόντρα στη Μερσίν, εκεί όπου η ομάδα του Βύρωνα καλείται να καλύψει το χάντικαπ των 5 πόντων από το πρώτο ματς για να διεκδικήσει το τρόπαιο! Η τριλογία της «πορτοκαλί» μπάλας ολοκληρώνεται με το τζάμπολ του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια (9.45μμ, Novasports prime), εκεί όπου οι «πράσινοι» δεν έχουν περιθώρια απώλειας!

Γίνεται κατανοητό πόσο σημαντική μέρα είναι για τον ελληνικό αθλητισμό και φυσικά το Gazzetta φωνάζει ηχηρό παρών με αποστολές και live εκπομπές! Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις! Από το μεσημέρι μέχρι και αρκετές ώρες μετά τα μεσάνυχτα η δράση μεταφέρεται στο... γήπεδο του Youtube του Gazzetta.

Στις 2 το μεσημέρι, οι Galacticos by Interwetten ανοίγουν την αυλαία με το... pregame για το ματς της ΑΕΚ με την Ράγιο, ενώ στις 6 το απόγευμα στην εκπομπή «Ξέρεις από μπάλα;» ο Χρήστος Σούτος και ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος δίνουν το λόγο στους αναγνώστες μέσω των τηλεφωνικών γραμμών! Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ στην Ισπανία το post game του αγώνα μεταφέρεται στην έκτακτη εκπομπή των Galacticos by Interwetten με απευθείας συνδέσεις από τη Μαδρίτη.

O μαραθώνιος ενημέρωσης στο Youtube του Gazzetta ολοκληρώνεται με το Gazz Floor (11μμ) όπου η μπασκετική Dream Team (Παπαπέτρου, Ηoopfellas, Παπαδογιάννης, Κουστέρης) μεταφέρουν όλα όσα θα έχουν γίνει σε Σόφια και Βαλένθια!