Άταμαν στα αποδυτήρια: «Για 36-37 λεπτά το τέλειο μπάσκετ»

Ataman
Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Εργκίν Άταμαν από τα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωτικές του εμφανίσεις σπάζοντας την... κατάρα κόντρα στην Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 79-93 κι έτσι έκανε σημαντικό βήμα για την εξάδα της EuroLeague.

Ο Εργκίν Άταμαν έδωσε τα συγχαρητήρια του στους παίκτες μετά το φινάλε του αγώνα.

«ΟΚ, πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια, για 36-37 λεπτά παίξαμε τέλειο μπάσκετ, αμυντικά και επιθετικά. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Βαλένθια, που θα είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς. ΟΚ, μπράβο, πάμε».

 
     

    Φόρτωση BOLM...
     