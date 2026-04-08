Άταμαν στα αποδυτήρια: «Για 36-37 λεπτά το τέλειο μπάσκετ»
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωτικές του εμφανίσεις σπάζοντας την... κατάρα κόντρα στην Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 79-93 κι έτσι έκανε σημαντικό βήμα για την εξάδα της EuroLeague.
Ο Εργκίν Άταμαν έδωσε τα συγχαρητήρια του στους παίκτες μετά το φινάλε του αγώνα.
«ΟΚ, πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια, για 36-37 λεπτά παίξαμε τέλειο μπάσκετ, αμυντικά και επιθετικά. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Βαλένθια, που θα είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς. ΟΚ, μπράβο, πάμε».
Coach Ergin Ataman congratulates our team on an exceptional road performance, while keeping the focus sharp for another important game ahead in Valencia. 💪— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 8, 2026
