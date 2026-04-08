Ο γκαρντ του Ολυμπιακού σημείωσε career high σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, με τον ίδιο να διαλύει, τόσο την άμυνα της Ρεάλ, όσο και την στατιστική!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 37 πόντους (3 λιγότερους από όσους είχε υποσχεθεί στον γιο του), συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ευστόχησε σε 10 (από τις 11) βολές, με τα παραπάνω τρια νούμερα να αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον διεθνή γκαρντ.

Αναλυτικά η career high στατιστική του Τάιλερ Ντόρσεϊ: