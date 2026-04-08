Ντόρσεϊ: Career high εμφάνιση με τρία ρεκόρ κόντρα στη Ρεάλ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν το... δηλητήριο στο οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρήκε ποτέ αντίδοτο!
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού σημείωσε career high σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, με τον ίδιο να διαλύει, τόσο την άμυνα της Ρεάλ, όσο και την στατιστική!
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 37 πόντους (3 λιγότερους από όσους είχε υποσχεθεί στον γιο του), συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ευστόχησε σε 10 (από τις 11) βολές, με τα παραπάνω τρια νούμερα να αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον διεθνή γκαρντ.
Αναλυτικά η career high στατιστική του Τάιλερ Ντόρσεϊ:
- 37 πόντοι
- 10/16 εντός παιδιάς
- 3/4 δίποντα
- 7/12 τρίποντα
- 10/11 βολές
- 1 ριμπάουντ
- 5 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 2 λάθη
- 8 κερδισμένα φάουλ
- 43 PIR
- 28:42 λεπτά
