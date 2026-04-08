Ντόρσεϊ στον γιο του: «Μου ζήτησες 40! Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου!»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ διέλυσε την άμυνα της Ρεάλ, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να βάζει 37 πόντους και να σπάει το ρεκόρ καριέρας του, το οποίο κρατούσε από το 2021 (32 πόντοι απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας).
Παρόλα αυτά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ... δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοσή του. Γιατί; Μα γιατί είχε υποσχεθεί στον γιό του, Σάιλο, πως θα σκοράρει 40!
Δείτε ΕπίσηςΟ πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο ο Ντόρσεϊ: «Είχαν κλείσει οι πόρτες στο πρόσωπό μου - Ευχαριστώ τον Βεζένκοβ»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε ένα στόρι από μια βίντεο κλήση του με τον γιό του, στην οποία ο μικρός Ντόρσεϊ είχε ζητήσει από τον πατέρα του να βάλει 40 πόντους, με τον 30χρονο γκαρντ να γράφει πως «Σε ευχαριστών για το κίνητρο, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μου έλειπαν 3 πόντοι».
Το τρυφερό ποστ του Ντόρσεϊ στο 1:54:03 του Gazz Floor by Novibet:
