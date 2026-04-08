Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε... ξεχωριστό κίνητρο απέναντι στη Ρεάλ, καθώς ο γιος του του είχε ζητήσει να βάλει 40 πόντους!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ διέλυσε την άμυνα της Ρεάλ, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να βάζει 37 πόντους και να σπάει το ρεκόρ καριέρας του, το οποίο κρατούσε από το 2021 (32 πόντοι απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας).

Παρόλα αυτά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ... δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοσή του. Γιατί; Μα γιατί είχε υποσχεθεί στον γιό του, Σάιλο, πως θα σκοράρει 40!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε ένα στόρι από μια βίντεο κλήση του με τον γιό του, στην οποία ο μικρός Ντόρσεϊ είχε ζητήσει από τον πατέρα του να βάλει 40 πόντους, με τον 30χρονο γκαρντ να γράφει πως «Σε ευχαριστών για το κίνητρο, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μου έλειπαν 3 πόντοι».