H ολοκλήρωση της regular season βρίσκεται μία ανάσα μακριά και όπγς είναι λογικό, αρχίζει και γίνεται λόγος για τα βραβεία της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκαναν τις επιλογές τους για την καλύτερη πεντάδα φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Βεζένκοβ επέλεξε τον εαυτό του ως MVP της regular season με τους Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις, Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να συμπληρώνουν την πεντάδα του.

Από την άλλη, ο Φρανσίσκο ακολούθησε την ίδια τακτική επιλέγοντας τον εαυτό του ως MVP, ενώ συμπλήρωσε την πεντάδα του με τους Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ από τον Ολυμπιακό και τον συμπαίκτη του, Μόουζες Ράιτ.