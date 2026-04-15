EuroLeague: Βεζένκοβ και Φρανσίσκο ψήφισαν τους εαυτούς τους για MVP
H ολοκλήρωση της regular season βρίσκεται μία ανάσα μακριά και όπγς είναι λογικό, αρχίζει και γίνεται λόγος για τα βραβεία της EuroLeague.
Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκαναν τις επιλογές τους για την καλύτερη πεντάδα φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Ο Βεζένκοβ επέλεξε τον εαυτό του ως MVP της regular season με τους Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις, Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να συμπληρώνουν την πεντάδα του.
Από την άλλη, ο Φρανσίσκο ακολούθησε την ίδια τακτική επιλέγοντας τον εαυτό του ως MVP, ενώ συμπλήρωσε την πεντάδα του με τους Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ από τον Ολυμπιακό και τον συμπαίκτη του, Μόουζες Ράιτ.
🤩 All-EuroLeague Team discussions are heating up once again. Here's what these three stars had to say.— EuroLeague (@EuroLeague) April 15, 2026
Vote now and help shape the outcome! pic.twitter.com/2q6hSNk3Ia
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.