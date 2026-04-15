Ο Ντόντα Χολ ανέλυσε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ το βράδυ της Πέμπτης (16/4, 21:15) για την 38η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στην 38η (τελευταία) αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και ο Ντόντα Χολ, που το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα (olympiacosbc.gr) των «ερυθρολεύκων» για το παιχνίδι, την σεζόν που διανύουμε αλλά και την δική του απόδοση.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Αμερικανού σέντερ:

- Αρχικά, μίλησε μας για το αυριανό παιχνίδι. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο;

«Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει απλά να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να κλείσουμε την σεζόν με δυνατό τρόπο και να ετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την post season».

- Αν πάρουμε τη νίκη αύριο, θα εξασφαλίσουμε την πρωτιά στην Regular Season. Θες να μας κάνεις την ανασκόπηση αυτής;

«Είχε τόσο πολλά σκαμπανεβάσματα. Ξεκινήσαμε λίγο μέτρια, αλλά το βρήκαμε και μείναμε στο πλάνο όλοι μαζί. Παίζουμε λες και είμαστε "ένα" και απολαμβάνουμε το παιχνίδι ο ένας του άλλου. Οι φίλαθλοί μας ήταν εκεί για εμάς πάντα και ουσιαστικά όλα αυτά μας έδειξαν τον δρόμο για την κορυφή. Φυσικά η σεζόν είχε και πολλά άσχημα, όπως τραυματισμούς, αλλά επιμείναμε και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα».

- Προσωπικά θα έλεγες ότι είναι η καλύτερη σεζόν σου στην Euroleague;

«Σίγουρα όχι. Έχω μια αρκετά συμπαγή σεζόν φέτος, αλλά απέχω ακόμα από την καλύτερη μου σεζόν».

- Ίσως η πιο ώριμη σου;

«Αυτό ναι. Νομίζω ότι είναι η πιο ώριμη καριέρα μου στην EuroLeague, όπως σου είπα δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη, αλλά την απολαμβάνω».

- Έχουν μιλήσει όλοι για αυτό το κάρφωμα κόντρα στην Χάποελ εκτός από σένα. Θες να μας το περιγράψεις;

«Ήξερα ότι ο Τόμας θα μου την πετούσε ό,τι και να γίνει, οπότε στο μυαλό μου είχα ότι έπρεπε να την πιάσω ό,τι και να γίνει. Είναι ωραίο να σε εμπιστεύονται σε αυτές τις καταστάσεις και ήθελα να αποδώσω».

- Υπάρχει κάποιο ύψος που είναι ψηλό για εσένα;

«Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που είναι πολύ ψηλό. Νομίζω ότι το timing μου σε αυτές τις καταστάσεις είναι καλό, οπότε δεν υπάρχει κάτι ψηλό. Θα έλεγα ότι εγώ και ο Κάι Τζόουνς είμαστε οι πιο αθλητικοί σε αυτού του είδους το παιχνίδι σε όλη την EuroLeague».

- Επίσης νιώθω ότι κάτι ήθελες να πεις με τον πανηγυρισμό. Ήταν και φάουλ;

«Φίλε ειλικρινά... Ήταν σίγουρα φάουλ και προφανώς ξέρεις ότι δεν διαμαρτύρομαι πολύ και ακόμη και αυτό το έκανα γιατί ήταν εκτός παιχνιδιού. Αλλά είναι ΟΚ, μου αρέσει. Αυτό είναι το μπάσκετ».

- Ο κόουτς προηγουμένως δήλωσε ότι οι υπόλοιποι πρέπει να ανησυχούν για το εάν θα παίξουν με τον Ολυμπιακό και όχι ο Ολυμπιακός για το ζευγάρι του. Είναι κάτι που σε βρίσκει σύμφωνο;

«Απολύτως. Η φιλοσοφία που έχουμε τώρα είναι να τελειώσουμε τη σεζόν με τον πιο δυνατό τρόπο. Σίγουρα θα έρθουμε αύριο να παίξουμε το καλύτερο μας παιχνίδι και μαζί με τον κόσμο μας να το απολαύσουμε».

