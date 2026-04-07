Περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από το τζάμπολ του αγώνα έκανε την εμφάνισή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος νωρίτερα είχε εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας στα αποδυτήρια.

O Παναθηναϊκός ψάχνει στο Palau Blaugrana την πρώτη του νίκη ύστερα από 13 χρόνια και 14 σερί ήττες, έχοντας στο πλευρό του και τον ισχυρό άνδρα της πράσινης ΚΑΕ.

