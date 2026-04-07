Όπως είχε κάνει σωστό από την αρχή της σεζόν η Μπαρτσελόνα, «έκοψε» τα εισιτήρια των οπαδών του Παναθηναϊκού για το ματς της Βαρκελώνης.

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Palau Blaugrana από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική (07/04, 21:30), σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα ενδέχεται να παίξει τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμα της ομάδας στην τελική κατάταξη, με το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας αυτή τη στιγμή να είναι στο 20-15.

Πέρα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που βρίσκεται στη Βαρκελώνη και θα δώσει το «παρών» στη σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση, αρκετοί φίλοι των «πράσινων» ήθελαν να παρακολουθήσουν κι εκείνοι με τη σειρά τους το παιχνίδι, όμως όπως φαίνεται κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Πολλά εισιτήρια Ελλήνων φιλάθλων «κόπηκαν» από τους Μπλαουγκράνα λίγη ώρα πριν το τζάμπολ καθιστώντας αδύνατη την παρουσία τους στο γήπεδο.

Ο λόγος

Όπως έχει κάνει γνωστό η ομάδα από τον περασμένο Αύγουστο, για 8 συγκεκριμένους αγώνες, τα εισιτήρια της σεζόν 2025-26 θα διατίθενται αποκλειστικά σε εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου.

Η απόφαση αφορούσε αγώνες με αυξημένη προσέλευση φιλοξενούμενων οπαδών και πάρθηκε από το διοικητικό συμβούλιο για να προστατευτεί η εμπειρία των φίλων της ομάδας. Μεταξύ των αγώνων αυτών περιλαμβάνονται οι αναμετρήσεις με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παρτίζαν, Ερυθρό Αστέρα, Ζαλγκίρις, Χάποελ Τελ Αβίβ, Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε. Η αγορά γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Μπαρτσελόνα, με υποχρεωτική ταυτοποίηση μέλους. Το μέλος μπορεί να αγοράσει περισσότερα εισιτήρια, ακόμη και για μη μέλη, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει ορθή χρήση.

Η ανακοίνωση

«Η Μπαρτσελόνα έθεσε προς πώληση τα εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια της EuroLeague που θα διεξαχθούν στο Palau Blaugrana τη σεζόν 2025/26. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το πρόγραμμα της ACB, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα μπορούν ήδη να προμηθευτούν μεμονωμένα εισιτήρια για τους 19 αγώνες της κανονικής περιόδου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η EuroLeague αυξήθηκε φέτος σε 20 ομάδες, με την προσθήκη των Βαλένθια, Ντουμπάι και Χαποέλ Τελ Αβίβ, ενώ η Άλμπα Βερολίνου δεν συμμετέχει πλέον. Μάλιστα, το πρώτο εντός έδρας ματς της Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου απέναντι στη Βαλένθια.

Εισιτήρια και πακέτα:

Στην πλατφόρμα εισιτηρίων της FC Barcelona διατίθενται:

Μεμονωμένα εισιτήρια για όλους τους αγώνες (με ορισμένες εξαιρέσεις)

Πακέτα εισιτηρίων για:

Ολόκληρη τη σεζόν της EuroLeague

Σετ 5 ή 9 αγώνων

Οκτώ αγώνες με εισιτήρια μόνο για μέλη

Το ευρύ κοινό μπορεί να αγοράσει μεμονωμένα εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια, εκτός από οκτώ συγκεκριμένους αγώνες, στους οποίους η πώληση είναι αποκλειστικά για μέλη της Μπαρτσελόνα.

Αυτό αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της περσινής δέσμευσης να περιοριστεί η ταλαιπωρία των φιλάθλων της Μπάρτσα σε αγώνες με μαζική προσέλευση οπαδών των φιλοξενούμενων.

Οι αγώνες με περιορισμό εισιτηρίων είναι οι εξής:

Παρτίζαν

Ερυθρός Αστέρας

Χαποέλ Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός

Αναντολού Εφές

Φενέρμπαχτσε

Ζάλγκιρις

Για τα συγκεκριμένα ματς, τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν μόνο με την ταυτοποίηση μέλους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου. Αφού ο χρήστης ταυτοποιηθεί ως μέλος, μπορεί να προχωρήσει στην αγορά εισιτηρίων, ακόμη και για μη μέλη. Ωστόσο, το μέλος φέρει την ευθύνη για τη σωστή χρήση των εισιτηρίων».