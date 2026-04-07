Γιουλ: «Θα θυμάμαι για πάντα το σουτ κόντρα στον Ολυμπιακό το 2023»

Η Ρεάλ φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (21:15, live Gazzetta) και ο Σέρχιο Γιουλ μίλησε στους δημοσιογράφους μετά την πρωινή προπόνηση, δείχνοντας πως δεν θα ξεχάσει ποτέ το σουτ κόντρα στον Ολυμπιακό το 2023 που χάρισε τη νίκη στους Μαδριλένους.

Για το ΣΕΦ: «Έχω την τύχη να έχω παίξει πολλές φορές εδώ. Είναι ένα γήπεδο με απίστευτους φιλάθλους που στηρίζουν πολύ την ομάδα τους και πάντα είναι όμορφο να αγωνίζεσαι σε τέτοιες ατμόσφαιρες».

Για το ματς με Ολυμπιακό: «Περιμένω ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς και για τους δύο, για να πετύχουμε τον στόχο της τετράδας και του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs».

Για τις αναμετρήσεις που έρχονται: «Είναι τρεις τελικοί. Πρώτα πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε σήμερα, κάτι που θα είναι πολύ δύσκολο. Σε αυτό το γήπεδο, γεμάτο κόσμο, απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα που είναι ένα παιχνίδι μπροστά μας.Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να παίξουμε 40 λεπτά έντονα και με σταθερότητα».

Για το σουτ τίτλου κόντρα στον Ολυμπιακό: «Ναι, είναι από τα πιο όμορφα παιχνίδια για μένα. Έχω υποφέρει πολύ απέναντί τους, αλλά έχουμε κερδίσει και EuroLeague. Εκείνο το σουτ στον τελικό του 2023 θα το θυμάμαι πάντα».