Ολυμπιακός: Η 12άδα για το ματς με τη Ρεάλ
Χωρίς τον Μόντε Μόρις, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση, θα αγωνιστεί απέναντι στη Ρεάλ ο Ολυμπιακός.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Αμερικανό να μην μπορεί να τεθεί στην διάθεσή του και να μένει εν τέλει εκτός 12άδας, όπως εκτός είναι ο τραυματίας Ταϊρίκ Τζόουνς και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Μουστάφα Φαλ.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.
