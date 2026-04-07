Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την 12άδα του για το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:15).

Χωρίς τον Μόντε Μόρις, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση, θα αγωνιστεί απέναντι στη Ρεάλ ο Ολυμπιακός.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Αμερικανό να μην μπορεί να τεθεί στην διάθεσή του και να μένει εν τέλει εκτός 12άδας, όπως εκτός είναι ο τραυματίας Ταϊρίκ Τζόουνς και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Μουστάφα Φαλ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.