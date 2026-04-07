Ο Τζέριαν Γκραντ «σφίγγει» τα δόντια και θα βρίσκεται στην 12άδα του Παναθηναϊκού για τον «τελικό» κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων», παρά το ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού που έχει υποστεί θα «σφίξει» τα δόντια και θα βρίσκεται στο ρόστερ του Έργκιν Άταμαν, ενόψει της αναμέτρησης με τους Ισπανούς.

Σημειώνεται πως ο Τζέριαν Γκραντ προπονήθηκε χθες (06/04), όμως έδειξε να πονά και θα ήταν δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Παρόλα αυτά, λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού θα... σφίξει τα δόντια, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του να φύγει με το... διπλό από τη Βαρκελώνη.

Αναλυτικά οι 12 διαθέσιμοι για τον Παναθηναϊκό:

Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέι-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Όσμαν.