Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο πρώτο ματς μετά την κατάκτηση της EuroLeague, με πάνω από 8.000 εισιτήρια να έχουν ήδη πωληθεί.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ (28/5, 20:15) στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL και οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στο ΣΕΦ.

Ενόψει του πρώτου αγώνα του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της EuroLeague, πάνω από 8.000 εισιτήρια έχουν ήδη εξαφανιστεί, με τους φιλάθλους να δείχνουν με αυτό τον τρόπο το πόσο πολύ θέλουν να είναι στο πλευρό των πρωταθλητών Ευρώπης.

Θυμίζουμε πως τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, με τους φιλάθλους να έχουν εξαφανίσει 8.000 εισιτήρια, μέσα μάλιστα σε μόλις λίγες ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει δυναμική παρουσία του κοινού στον ημιτελικό, στον οποίο θα κάνει την εμφάνισή του στο γήπεδο και το τρόπαιο της EuroLeague.