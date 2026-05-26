Ο Εβάν Φουρνιέ εντυπωσίασε στο Final Four της Euroleague και έχει πλέον το δικό του τραγούδι από τον ράπερ Ισορροπιστή.

Ο γνωστός ράπερ, Ισορροπιστής, γνωστός για τα Ολυμπιακά του συναισθήματα, έκανε τον Εβάν Φουρνιέ… τραγούδι!

Ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, είναι στην καρδιά κάθε φίλου του Ολυμπιακού από την πρώτη στιγμή που πάτησε λιμάνι, έχει γίνει σύνθημα με το… καλημέρα και πλέον έγινε και τραγούδι.

Ο Ισορροπιστής, μέλος του συγκροτήματος Goin' Through, που έβγαλαν τραγούδι και μετά την κατάκτηση του Conference League, αποτύπωση αυτή την αγάπη για τον Φουρνιέ σε ρίμες και τον έκανε μουσικό κομμάτι, γεγονός που αποτυπώνει και την «τρέλα» που υπάρχει για τον Γάλλο σταρ.

Το τραγούδι για τον ΕΒάν Φουρνιέ: