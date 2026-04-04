Ο Ντόντα Χολ κέρδισε μια θέση στο EuroLeague Top 10 με τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της 35ης αγωνιστικής για το θεαματικό κάρφωμα στον αγώνα με τη Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, καθώς επικράτησε της Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής, και πλέον συνεχίζει από την κορυφή της κατάταξης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η κανονική περίοδος έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 23-12, πιάνοντας τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο υπερτερούν στην ισοβαθμία με τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Ντόντα Χολ ήταν κομβικός για τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας 14 πόντους, έξι ριμπάουντ και δύο ασίστ, ενώ χάρισε ένα θεαματικό highlight στα μισά της δεύτερης περιόδου, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα έπειτα από την ασίστ του Εβάν Φουρνιέ.