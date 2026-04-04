EuroLeague: Το απίθανο κάρφωμα του Ντόντα Χολ στο Top-10
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, καθώς επικράτησε της Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής, και πλέον συνεχίζει από την κορυφή της κατάταξης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Η κανονική περίοδος έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 23-12, πιάνοντας τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο υπερτερούν στην ισοβαθμία με τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.
Από την πλευρά του, ο Ντόντα Χολ ήταν κομβικός για τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας 14 πόντους, έξι ριμπάουντ και δύο ασίστ, ενώ χάρισε ένα θεαματικό highlight στα μισά της δεύτερης περιόδου, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα έπειτα από την ασίστ του Εβάν Φουρνιέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.