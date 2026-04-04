Ο Μουστάφα Φαλ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν αλλά όπως είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Γαλλία είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Ύστερα από περισσότερες από 300 ημέρες ο Γάλλος σέντερ βρέθηκε και πάλι στην 12άδα του Ολυμπιακού χωρίς ωστόσο και να «πατήσει» παρκέ στη νίκη των «ερυθρολεύκων» απέναντι στη Βιλερμπάν.

Ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στο Euroleague France ο οποίος αναφέρθηκε στην περίοδο της απουσίας του αλλά και στον βαθμό της ετοιμότητάς του.

«Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, είναι πολύ εκνευριστικό, αλλά έτσι είναι. Δεν είναι σαν να είχα επιλογή. Πέρασα αυτή την περίοδο όσο καλύτερα μπορούσα και θα δούμε τι θα γίνει» είπε χαρακτηριστικά ο Φαλ και συνέχισε: «Άρχισα να επιστρέφω καλά στις προπονήσεις, οπότε τώρα είμαι έτοιμος να παίξω. Μετά, είναι μια λεπτή κατάσταση, γιατί βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν και έχουμε μεγάλους στόχους, οπότε είναι δύσκολο να επανενταχθείς στην ομάδα σε αυτό το σημείο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να παίξω».

Όσο για την... γαλλική παροικία στον Ολυμπιακό μαζί με Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικίνα; «Εκτός γηπέδου, τα πάμε πολύ καλά με τον Φρανκ και τον Εβάν. Αλλά μέχρι τώρα ήμουν κάπως αποκομμένος από την ομάδα. Τις περισσότερες φορές δεν προπονούμουν μαζί τους και δεν ταξίδευα μαζί τους. Μόλις πρόσφατα άρχισα να τους συναναστρέφομαι πολύ περισσότερο. Με τον Εβάν, η χημεία μας φαινόταν ήδη από πέρσι. Με τον Φρανκ, δεν είχα ακόμη πραγματικά την ευκαιρία να παίξω μαζί του».

Και σε ερώτηση για τα «φορτωμένα» προγράμματα των ομάδων, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι παίζει ρόλο. Η σεζόν είναι μεγάλη, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, αν πρέπει να αλλάξει κάτι, δεν είναι δική μου απόφαση και δεν το σκέφτομαι. Εγώ προσπαθώ να παίζω όταν μπορώ να παίζω».