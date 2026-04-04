Ολυμπιακός: Κάνει δικιά του την Ντούλσι Φάνκαμ!
Νέα σελίδα φαίνεται να αλλάζει ο Ολυμπιακός, καθώς μετά τις εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, βρίσκεται κοντά στην απόκτηση της Ντούλσι Φάνκαμ.
Η ομάδα του Πειραιά είναι έτοιμη να κάνει μια σπουδαία κίνηση, κάνοντας δικιά της την 26χρονη που διαθέτει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και θα προσθέσει ποιότητα στις θέσεις των φόργουορντ, καθώς οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.
Η Φάνκαμ είναι η πρώτη ριμπάουντερ του Eurocup Women, έχοντας μ.ο 6 επιθετικά ανά αγώνα, ενώ είχε γίνει draft στο WNBA το 2023 από τη Σιάλτ Στορμ.
