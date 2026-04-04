Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς πήρε θέση για το μέλλον του Μάριο Χεζόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στο ΝΒΑ βάσει του συμβολαίου του Κροάτη φόργουορντ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σέρβος ατζέντης μιλώντας σε κροατικό μέσο, υπογράμμισε πως το ενδεχόμενο μετακίνησης του Χεζόνια στις ΗΠΑ το προσεχές καλοκαίρι είναι πιο ρεαλιστικό απ’ όσο θεωρείται. Μάλιστα, η νέα του συνεργασία με τον Ραζνάτοβιτς ενισχύει αυτά τα σενάρια. Την ίδια στιγμή, ο γνωστός μάνατζερ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ντάριο Σάριτς, σημειώνοντας πως το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη είναι πλέον ορατό.

Αναλυτικά

«Όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του Χεζόνια. Έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης για μερικά χρόνια ακόμα, αλλά έχει την επιλογή να φύγει για το NBA. Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη αγωνιστεί εκεί, αλλά ήταν νεότερος τότε. Αυτή τη στιγμή, είναι ένας από τους πιο κυρίαρχους παίκτες στην EuroLeague.

Δεν αποκλείω απολύτως το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο NBA, αλλά αυτές οι αποφάσεις συνήθως έρχονται αργότερα. Οι πιθανότητες είναι πραγματικές και πολύ υψηλότερες από ό,τι μπορεί να πιστεύουν ορισμένοι οπαδοί του μπάσκετ.

Ο Ντάριο Σάριτς ολοκλήρωσε τον δεκαετή κύκλο του στο NBA και ήρθε η ώρα για επιστροφή. Σίγουρα θα κάνει κάποια ομάδα της EuroLeague πολύ χαρούμενη μόλις οι ομάδες αρχίσουν να χτίζουν τα ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν».