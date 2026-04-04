Σκαριόλο: «Με ενοχλεί αυτή η κατάσταση»
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε στην κατάταξη, αφού ο Κόμπι Σίμονς κέρδισε φάουλ από τον Μάριο Χεζόνια στο 1.9" για το φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 98-96 από τη γραμμή των βολών.
Η Μπασκόνια υπέταξε τους Μαδριλένους στην αν μη τι άλλο απρόβλεπτη έδρα της προκαλώντας τον εκνευρισμό του Σέρτζιο Σκαριόλο για τη διαχείριση της αναμέτρησης από τους παίκτες του.
Αναλυτικά
«Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει και πρέπει να το αναλύσουμε. Κάναμε λάθη συγκέντρωσης. Με ενοχλεί αρκετά αυτή η κατάσταση. Μας έχει συμβεί δύο ή τρεις φορές και αν είχαμε κερδίσει τα μισά από αυτά τα παιχνίδια, θα ήμασταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Θέλω μεγαλύτερη σκληράδα και περισσότερο έλεγχο».
Και συνέχισε: «Θέλω να βλέπω την ομάδα όπως σε όλα τα παιχνίδια, αλλά με μεγαλύτερη ικανότητα στη διαχείριση των τελευταίων λεπτών. Λείπει η συγκέντρωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια. Τα παιχνίδια δεν κερδίζονται στο δεύτερο ή στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στο τελευταίο. Εκεί πρέπει οι παίκτες να είναι φρέσκοι και χωρίς προβλήματα φάουλ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.