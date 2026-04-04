Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο που η Ρεάλ Μαδρίτης στάθηκε απέναντι στην Μπασκόνια με αποτέλεσμα να ηττηθεί.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε στην κατάταξη, αφού ο Κόμπι Σίμονς κέρδισε φάουλ από τον Μάριο Χεζόνια στο 1.9" για το φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 98-96 από τη γραμμή των βολών.

Η Μπασκόνια υπέταξε τους Μαδριλένους στην αν μη τι άλλο απρόβλεπτη έδρα της προκαλώντας τον εκνευρισμό του Σέρτζιο Σκαριόλο για τη διαχείριση της αναμέτρησης από τους παίκτες του.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει και πρέπει να το αναλύσουμε. Κάναμε λάθη συγκέντρωσης. Με ενοχλεί αρκετά αυτή η κατάσταση. Μας έχει συμβεί δύο ή τρεις φορές και αν είχαμε κερδίσει τα μισά από αυτά τα παιχνίδια, θα ήμασταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Θέλω μεγαλύτερη σκληράδα και περισσότερο έλεγχο».

Και συνέχισε: «Θέλω να βλέπω την ομάδα όπως σε όλα τα παιχνίδια, αλλά με μεγαλύτερη ικανότητα στη διαχείριση των τελευταίων λεπτών. Λείπει η συγκέντρωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια. Τα παιχνίδια δεν κερδίζονται στο δεύτερο ή στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στο τελευταίο. Εκεί πρέπει οι παίκτες να είναι φρέσκοι και χωρίς προβλήματα φάουλ».