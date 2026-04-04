Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας ανέλυσε τους λόγους της επικράτησης επί της Βιλερμπάν στη Γαλλία και μίλησε για τα τρία ματς που απομένουν στην κανονική διάρκεια της Euroleague, αλλά και το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα (82-74) από την έδρα της Βιλερμπάν για την 35η αγωνιστική της Euroleague και πλέον έχει πατήσει την κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.

«Οι δυνατότητες της Βιλερμπάν είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Ο ρυθμός και ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι παίκτες της είναι αρκετά επικίνδυνος για οποιοδήποτε αντίπαλο. Εμείς είχαμε τη διάθεση σήμερα, είχαμε τη λάθος λογική να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα, από ότι συμβαίνει κανονικά. Είχαμε όμως 17 περισσότερες επιθέσεις από ριμπάουντ και χαμένες μπάλες και αυτό μας βοήθησε να κερδίσουμε το παιχνίδι» δήλωσε ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα με τους Γάλλους.

Όσο για την αναμέτρηση που ακολουθεί με τη Ρεάλ, σχολίασε: «Δεν μπορείς να συγκρίνεις το ένα παιχνίδι με το άλλο στην EuroLeague, δηλαδή να μπορούμε να συγκρίνουμε το παιχνίδι που έγινε σήμερα με τα παιχνίδια που ακολουθούν για εμάς. Αυτήν την στιγμή η Βιλερμπάν για παράδειγμα έπαιζε για την τιμή της, για την υπόληψή της και είναι πολύ επικίνδυνη. Για εμένα έχει τον απόλυτο σεβασμό μου η Βιλερμπάν για τον τρόπο που παίζει και αυτό δείχνει ότι η EuroLeague είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στον κόσμο και πραγματικά το πιστεύω. Η νίκη εκτιμάται απεριόριστα από την ομάδα μας και τώρα έχουμε τρία πολύ κρίσιμα παιχνίδια μπροστά μας για να ολοκληρώσουμε την κανονική διάρκεια».

Όταν ρωτήθηκε για το εάν είναι στόχος η πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης, εξήγησε: «Θα πάρουμε ότι μας δώσουν τα παιχνίδια. Θα παλέψουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε στις τελευταίες αναμετρήσεις και αν τελικά πάρουμε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια θα είναι κάτι που θα το αξίζουμε. Αλλά βασικά στόχος μας είναι να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Θεωρώ πως από το 1 στο 4 και από το 5 στο 8 υπάρχουν πολύ δύσκολες ομάδες. Δεν μπορείς να επιλέξεις αντίπαλο.

Εμείς θα παλέψουμε σκληρά μέχρι το τέλος της σεζόν και θα δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε στα πλέι οφ. Ελπίζω να έχουμε το πλεονέκτημα. Αν το έχουμε θα είναι δύσκολο για τον αντίπαλό μας να μας κερδίσει στον Πειραιά που θα έχουμε στο πλευρό ματς τους φιλάθλους μας, οι οποίοι δημιουργούν φανταστική ατμόσφαιρα. Αλλά έχουμε κάποια θέματα τώρα, καθώς πνευματικά και σωματικά είμαστε κουρασμένοι, όπως άλλωστε όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας.

Είναι Απρίλιος και έχουμε παίξει περισσότερα από 60-65 παιχνίδια. Και στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει εύκολος αγώνας. Είναι όλα πολύ δύσκολα από το ξεκίνημα ως τώρα. Όλες οι ομάδες είναι εξουθενωμένες, όμως τώρα ξεκινά το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν. Ελπίζω πως θα έχουμε υγεία και με λίγη τύχη θα τελειώσουμε όπως μας αξίζει».

