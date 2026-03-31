Τεράστιο πλήγμα η Φενέρ: Off ο Ντε Κολό και κίνδυνος να χάσει τα playoffs

Ακόμα μια ατυχία για τη Φενέρ φέτος, αφού ο Νάντο Ντε Κολό μένει εκτός επ΄αόριστον, με τα τουρκικά Μέσα να αναφέρουν πως πάει για 1 μήνα και πάνω.

Δεν ξεφεύγει από τις ατυχίες και τους τραυματισμούς τη φετινή σεζόν η Φενέρ. Ο Νάντο Ντε Κολό που τραυματίστηκε στη γάμπα κόντρα στη Μπούρσασπορ, θα αναγκαστεί να μείνει off για πάνω από ένα μήνα όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματαλόγω ρήξης. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος να χάσει τα playoffs της Euroleague.

Τη σεζόν που διανύουμε, έχει 10.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague.

Ένας παίκτης που έδινε πολλές λύσεις στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

H ενημέρωση της Φενέρ

Ο παίκτης μας Νάντο Ντε Κολό υπέστη τραυματισμό στην αριστερή γάμπα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φενερμπαχτσέ Μπέκο εναντίον της Μπούρσασπορ στις 29 Μαρτίου.

Μετά από λεπτομερείς εξετάσεις, διαπιστώθηκε μερική ρήξη και έχει ξεκινήσει η θεραπεία.

Ευχόμαστε στον Νάντο Ντε Κολό ταχεία ανάρρωση και ελπίζουμε να επανενταχθεί στην ομάδα το συντομότερο δυνατό.