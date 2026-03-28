Μπαρτσελόνα: ««Δυναμικά στο κόλπο για Νίμπο»
Η Μπαρτσελόνα έχει μπει δυναμικά στο κόλπο για την απόκτηση του Τζος Νίμπο, προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως μεταφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι.
Ο Αμερικανός σέντερ διατηρεί ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία υπολογίζεται μεταξύ 500.000 και 600.000 δολαρίων.
Οι Καταλανοί δείχνουν αποφασισμένοι να επενδύσουν, έχοντας ξεκάθαρα υψηλούς στόχους για τη νέα σεζόν, όπως προκύπτει από τα πλάνα τους. Μάλιστα, το σενάριο να συνδυάσει δίδυμο στη ρακέτα μαζί και με τον Μόουζες Ράιτ από τη Ζάλγκιρις συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.
🚨 Barcelona has offered Josh Nebo a two-year contract worth $6 million, Im told. The player can exercise a buyout clause in his contract with Olimpia Milano for around $500,000 to $600,000.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 28, 2026
