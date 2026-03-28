Μπαρτσελόνα: ««Δυναμικά στο κόλπο για Νίμπο»

Νέο πλήγμα στην Αρμάνι με τον Νίμπο, μένει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες
Η Μπαρτσελόνα θέλει να κάνει δικό της τον Τζος Νίμπο από την Αρμάνι Μιλάνο, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι.

Η Μπαρτσελόνα έχει μπει δυναμικά στο κόλπο για την απόκτηση του Τζος Νίμπο, προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως μεταφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι.

Ο Αμερικανός σέντερ διατηρεί ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία υπολογίζεται μεταξύ 500.000 και 600.000 δολαρίων.

Οι Καταλανοί δείχνουν αποφασισμένοι να επενδύσουν, έχοντας ξεκάθαρα υψηλούς στόχους για τη νέα σεζόν, όπως προκύπτει από τα πλάνα τους. Μάλιστα, το σενάριο να συνδυάσει δίδυμο στη ρακέτα μαζί και με τον Μόουζες Ράιτ από τη Ζάλγκιρις συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

