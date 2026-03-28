Η Μπαρτσελόνα έχει μπει δυναμικά στο κόλπο για την απόκτηση του Τζος Νίμπο, προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως μεταφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι.

Ο Αμερικανός σέντερ διατηρεί ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία υπολογίζεται μεταξύ 500.000 και 600.000 δολαρίων.

Οι Καταλανοί δείχνουν αποφασισμένοι να επενδύσουν, έχοντας ξεκάθαρα υψηλούς στόχους για τη νέα σεζόν, όπως προκύπτει από τα πλάνα τους. Μάλιστα, το σενάριο να συνδυάσει δίδυμο στη ρακέτα μαζί και με τον Μόουζες Ράιτ από τη Ζάλγκιρις συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.