Αποδεκατισμένη θα παρουσιαστεί η Μονακό στο «T-Center» ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (27/3, 21:15) για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Πολλά τα προβλήματα για τον (νέο) προπονητή της ομάδας, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι καθώς θα έχει μόλις εννέα παίκτες διαθέσιμους (από τους 11) για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γεωργιανός προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει και πάλι στους Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς, όπερ και σημαίνει ότι για ένα ακόμα ματς θα παρουσιαστεί με... εννιάδα!

Συγκεκριμένα οι διαθέσιμοι παίκτες για τη Μονακό είναι οι Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό, Κεβάριους Χέιζ, Τέρι Τάρπεϊ, Τζουχάν Μπεγκαριν, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μαθιου Στράζελ.

Να σημειωθεί ότι (και) η Μονακό προέρχεται από τρεις νίκες καθώς έχει κερδίσει κατά σειρά τον Ολυμπιακό εντός (81-80), την Εφές εκτός (93-98) και την Αρμάνι Μιλάνο εντός (90-85).