Μαρκοϊσβίλι για Παναθηναϊκό: «Δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα»

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Μονακό (27/03, 21:15) με τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι στις δηλώσεις του να αναφέρεται στις δηλώσεις του στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των «πρασίνων».

Επίσης μίλησε και για τις τρεις σερί νίκες που έχει κάνει η ομάδα του, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως δεν μπορεί να ζητήσει περισσότερα από τους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι:

«Από τον τρόπο που οι παίκτες αγωνίζονται και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα. Δεν έχουμε κάνει υπολογισμούς για το πόσους αγώνες ακόμα πρέπει να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ένα σερί τριών νικών, οπότε αναμένεται να αποδώσουμε καλά. Θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Γνωρίζουμε επίσης την ατμόσφαιρα σε αυτό το γήπεδο. Πηγαίνουμε εκεί με σκληρή νοοτροπία και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για 40 λεπτά».