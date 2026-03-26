Ο Ερυθρός Αστέρας εμφανίζεται ως το φαβορί για την απόκτηση του Αλεσάντρο Παγιόλα με άλλους συλλόγους να συνεχίζουν να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται πως έχει πάρει προβάδισμα στην «κούρσα» για την απόκτηση του Αλεσάντρο Παγιόλα ενόψει της νέας σεζόν, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντο Λουίτζι Μάτζι.

🚨 Crvena Zvezda is reportedly the front-runner to sign Alessandro Pajola for next season, Im told.



The Virtus Bologna captain will not be renewing his contract: in recent weeks, his name has been linked with Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Olimpia Milano, and Real Madrid,… pic.twitter.com/xiH6aBSq2J — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 26, 2026

Ο αρχηγός της Βίρτους Μπολόνια δεν αναμένεται να συνεχίσει στην ομάδα, με το συμβόλαιό του να μην ανανεώνεται, γεγονός που τον έχει φέρει στο επίκεντρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Το προηγούμενο διάστημα, το όνομά του είχε συνδεθεί με ομάδες όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Αρμάνι Μιλάνο και η Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο αυτή τη στιγμή η ομάδα του Βελιγραδίου δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του. Παρά το προβάδισμα του Ερυθρού Αστέρα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο σε αυτή τη φάση.