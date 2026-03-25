Δήλωση... βόμβα από τον Άνταμ Σίλβα, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο της συνεργασίας της EuroLeague με το NBA.

Συγκεκριμένα ο κομισάριος του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη, στάθηκε πως η καλύτερη λύση θα ήταν να πορευτεί μαζί με την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για τον νέο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άνταμ Σίλβερ:

«Η καλύτερη λύση θα είναι να πορευθούμε μαζί με την EuroLeague και όχι να ανταγωνιστούν δύο λίγκες η μία την άλλη. Με τον νέο CEO, Τσους Μπουένο, υπήρξαμε συνάδελφοι στο NBA για πολλά χρόνια. Καταλήξαμε σε μία συγκεκριμένη προσέγγιση με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να συμπληρώσουμε και τα εθνικά πρωταθλήματα, να δουλέψουμε μαζί και με τη EuroLeague και με την FIBΑ»

Παράλληλα ο Άνταμ Σίλβερ είπε ότι ο συνεργάτης του, Μαρκ Τέιτουμ, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA για τις εξελίξεις και για την πρόοδο του NBA Europe. Όπως εξήγησε υπάρχει «τεράστιος ενθουσιασμός γι’ αυτό το project»

Όσον αφορά το expansion του NBA, στο Σιάτλ και στο Λας Βέγκας, ο Σίλβερ εξήγησε είπε: «Δεν ανακοινώσαμε ότι επεκτείνεται το πρωτάθλημα, αλλά ότι εξετάζουμε τα δεδομένα για την επέκτασή του. Υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες που δεν βλέπουν ανάγκη επέκτασης από τις 30 στις 32 ομάδες».