Στον Ολυμπιακό περιμένουν να δουν την κατάσταση των Ποντένσε και Έσε ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ για την τελευταία αγωνιστική των Play Offs.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προπονήσεις του ενόψει του παιχνιδιού με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» για την 6η και τελευταία αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, με τη συμμετοχή των Ποντένσε και Έσε να είναι τα πιο κομβικά θέματα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είδε το απαιτούμενο 48ωρο παρακολούθησης που προβλέπει το πρωτόκολλο να έχει περάσει πλέον και μένει να δούμε κατά πόσο θα καταφέρει να ακολουθήσει το ομαδικό πρόγραμμα χωρίς πρόβλημα στις δύο τελευταίες προπονήσεις που μένουν.

Ο Αργεντινός μέσος από την άλλη αποκόμισε ένα τραυματισμό από χτύπημα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι έτοιμος για να αγωνιστεί στο τελευταίο ματς της χρονιάς κόντρα στην «Ένωση».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει και τους δύο στη διάθεσή του για να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση.