NBA: Εγκρίθηκε η διαδικασία για προσφορές σε Σιάτλ και Λας Βέγκας
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο NBA, καθώς το διοικητικό συμβούλιο, ενέκρινε την ψηφοφορία για τη διερεύνηση προσφορών και αιτήσεων για τη δημιουργία νέων ομάδων σε Σιάτλ και Λας Βέγκας.
Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε στο ESPN ο έγκριτος δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, μετά το συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε η λίγκα θα εξετάσει τους επόμενους μήνες, τις προτάσεις για τα δύο καινούργια franchises με τις προσφορές να κυμαίνονται μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά ομάδα.
Το ζήτημα της επέκτασης του NBA έχει πάρει τον... δρόμο του για τις 32 ομάδες, με τους επόμενους μήνες να ξεκαθαρίζεται το πότε θα συμπεριληφθούν στο πρωτάθλημα οι δύο νέες πόλεις. Επίσης αν οι προσφορές είναι ικανοποιητικές, τότε μπορούν να μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη άμεσα.
Breaking: The NBA's Board of Governors has approved a vote for the league to explore bids and applicants for expansion teams exclusively in Las Vegas and Seattle, sources tell ESPN. A bidding process is expected to generate offers in the $7-10 billion range for each team. pic.twitter.com/yEaLPjnTVf— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.