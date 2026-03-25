Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο NBA, καθώς το διοικητικό συμβούλιο, ενέκρινε την ψηφοφορία για τη διερεύνηση προσφορών και αιτήσεων για τη δημιουργία νέων ομάδων σε Σιάτλ και Λας Βέγκας.

Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε στο ESPN ο έγκριτος δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, μετά το συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε η λίγκα θα εξετάσει τους επόμενους μήνες, τις προτάσεις για τα δύο καινούργια franchises με τις προσφορές να κυμαίνονται μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά ομάδα.

Το ζήτημα της επέκτασης του NBA έχει πάρει τον... δρόμο του για τις 32 ομάδες, με τους επόμενους μήνες να ξεκαθαρίζεται το πότε θα συμπεριληφθούν στο πρωτάθλημα οι δύο νέες πόλεις. Επίσης αν οι προσφορές είναι ικανοποιητικές, τότε μπορούν να μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη άμεσα.