Στο στόχαστρο της Παρτίζαν για τη νέα σεζόν είναι ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Η χρονιά είναι δύσκολη για την Παρτίζαν και δεν έχει πάει καθόλου καλά. Η ιστορία με τον Ομπράντοβιτς και την αποχώρηση έκανε ακόμα πιο περίεργη την κατάσταση. Πάντως οι άνθρωποι της σερβικής ομάδας έχουν βρουν τους στόχους για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με τη Mozzart Sport η Παρτίζαν θα ψάξει το... μπαμ με την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Το κείμενο αναφέρει πως ο μειωμένος χρόνος συμμετοχής του στους Κλίπερς ίσως ανοίξει τον δρόμο της επιστροφής στην Σερβία. Άλλωστε στην Παρτίζαν έπαιξε από το 2010 μέχρι το 2014 πριν πάει στην Φενέρ η οποία ήταν και το... διαβατήριο του για το ΝΒΑ.

Στο δημοσίευμα τονίζεται πως εκτός του Μπογκντάνοβιτς υπάρχουν κι άλλοι παίκτες στο... στόχαστρο όπως ο Βέσελι, ο Λούτσιτς, ο Σμάιλαγκις και ο Λοβέρν.

Φέτος ο Bogie μετρά 7.3 πόντους και 2.7 ριμπάουντ στα 21 ματς που έχει παίξει. Πατά παρκέ για περίπου 20 λεπτά ανά παιχνίδι.