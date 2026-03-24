Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Δείτε τα 4 παιχνίδια που απομένουν στον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν στην EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω το ματς απέναντι στη Βαλένθια και ετοιμάζεται για την συνέχεια, η οποία βέβαια έχει (για αρχή) λίγη ξεκούραση.
Το παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής απέναντι στην Παρί ο Ολυμπιακός το έχει ήδη δώσει, με την ομάδα του Πειραιά να μένει εκτός στο υπόλοιπο της εβδομάδας.
Επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση για την EuroLeague είναι αυτή την 3ης Απριλίου με αντίπαλο τη Βιλερμπάν στη Γαλλία.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.