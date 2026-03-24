Βαλένθια - Ολυμπιακός: Με Μοντέρο οι Ισπανοί

Ο Ζαν Μοντέρο θα είναι κανονικά στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ ενόψει της αναμέτρησης της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό.

Την Βαλένθια θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακό στην Ισπανία (24/03, 21:30) για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ζαν Μοντέρο να δίνει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση.

Ο 23χρονος γκαρντ παρότι ήταν αμφίβολος θα είναι στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ για την αναμέτρηση και θα ενισχύσει την ομάδα του για τον αγώνα κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ζαν Μοντέρο την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 13.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ σε 27 παιχνίδια με τη φανέλα της Βαλένθια στην EuroLeague.

Δείτε Επίσης

@Photo credits: x_valencia_basketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     