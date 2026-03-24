Την Βαλένθια θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακό στην Ισπανία (24/03, 21:30) για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ζαν Μοντέρο να δίνει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση.

Ο 23χρονος γκαρντ παρότι ήταν αμφίβολος θα είναι στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ για την αναμέτρηση και θα ενισχύσει την ομάδα του για τον αγώνα κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ζαν Μοντέρο την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 13.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ σε 27 παιχνίδια με τη φανέλα της Βαλένθια στην EuroLeague.