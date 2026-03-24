Βαλένθια - Ολυμπιακός: Με Μοντέρο οι Ισπανοί
Την Βαλένθια θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακό στην Ισπανία (24/03, 21:30) για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ζαν Μοντέρο να δίνει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση.
Ο 23χρονος γκαρντ παρότι ήταν αμφίβολος θα είναι στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ για την αναμέτρηση και θα ενισχύσει την ομάδα του για τον αγώνα κόντρα στους «ερυθρόλευκους».
Ο Ζαν Μοντέρο την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 13.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ σε 27 παιχνίδια με τη φανέλα της Βαλένθια στην EuroLeague.
Jean Montero apunta a jugar esta noche ante el Olympiacos. Se ha ejercitado con el grupo.— Sergio Llebrés (@llebres11) March 24, 2026
Se perdió el último partido de Liga Endesa ante Coviran Granada por precaución, al sufrir un golpe en su mano operada. pic.twitter.com/kxYHPeLd7e
