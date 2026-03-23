Ντόρσεϊ: «Δεν χρειαζόμαστε έξτρα κίνητρο»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναλύει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βαλένθια στη Roig Arena το βράδυ της Τρίτης (24/3, 21:30) για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της EuroLeague και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που φέτος πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του έχοντας 16.6 πόντους ανά παιχνίδι, μίλησε στο olympiacosbc.gr σχετικά με την αναμέτρηση. Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» δηλώνει αναζωογονημένος, προκειμένου να τελειώσει τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο.

Αναλυτικά η συνέντευξη του στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:



- Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός για να φύγει νικητής από την Βαλένθια;

«Η Βαλένθια είναι μια καλή ομάδα, που παίζει με εξαιρετικό ρυθμό και υποστηρίζει ένα ταχύτατο παιχνίδι. Παίζουν πολύ καλά στην έδρα τους και εμε΄ίς θα πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας και να διαβάζουμε σωστά τις φάσεις».

- Σας δίνει επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι ηττηθήκατε από τη συγκεκριμένη ομάδα στον πρώτο γύρο;

«Όχι, δεν χρειαζόμαστε έξτρα κίνητρο. Κάθε παιχνίδι μέχρι να τελειώσει η σεζόν σημαίνει κάτι και θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας, πριν από το ματς».

- Ολοκληρώσατε με επιτυχία ένα πολύ πιεστικό πρόγραμμα με 7 αναμετρήσεις σε 14 ημέρες. Είχατε την ευκαιρία να ξεκουραστείτε πριν από το παιχνίδι με την Βαλένθια;

«Ναι, είχαμε ορισμένες ημέρες να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε μικρά προβλήματα που πιθανόν υπήρχαν στα σώματά μας. Εγώ νιώθω αναζωογονημένος τώρα, ώστε να τελειώσουμε την σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs».

- Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο που ταξίδεψε στην Βαλένθια για να βρεθεί στο πλευρό σας;

«Ανταποδίδω την αγάπη που μας δείχνετε και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη στήριξή σας. Ας ελπίσουμε να γυρίσουμε πίσω όλοι μαζί την Τρίτη το βράδυ με μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη».