Ο Τάιλερ Κόλεκ είχε μια… γεμάτη μέρα την Κυριακή (22/03), καθώς έπαιξε σε δύο παιχνίδια με την ομάδα των Νικς σε NBA και G-League, αντίστοιχα και μάλιστα πρωταγωνίστησε.

Ακούραστος φαίνεται να είναι ο Τάιλερ Κόλεκ ο οποίος έπαιξε δύο παιχνίδια σε διάστημα τεσσάρων ωρών και μπόρεσε να πετύχει συνολικά 53 πόντους και στις δύο αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται με τη θυγατρική των Νικς στην G -League την Westchester Knicks. Την Κυριακή (22/03) η ομάδα του έπαιξε με τη θυγατρική των Χόρνετς και μάλιστα επικράτησε με 131-141.

Ο 24χρονος τελείωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους που αποτελεί ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο, 11 ασίστ και 3 ριμπάουντ… οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.

Μετέπειτα, αποφάσισε να μην ξεκουραστεί και να μεταβεί στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν», προκειμένου να αγωνιστεί στο ματς των Νικς κόντρα στους Γουίζαρντς το οποίο ήταν τέσσερις ώρες μετά την… μυθική εμφάνιση που έκανε στην G-League.

Οι Νικς πήραν τη νίκη με 145-113 και ο Κόλεκ αγωνίστηκε για πέντε λεπτά, σκοράροντας μάλιστα 11 πόντους όντας άχαστος με (1/1 δίποντα, 3/3 τρίποντα), ενώ είχε επίσης 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Σίγουρα θα μείνει αξέχαστη η συγκεκριμένη βραδιά για τον Τάιλερ Κόλεκ ο οποίος είχε μία εξαντλητική μέρα.