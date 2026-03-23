Ολυμπιακός: Με την αποστολή ταξίδεψε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος «πέταξε» με την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Τρίτης (24/3, 21:30) με τη Βαλένθια.

Παρουσία του Παναγιώτη Αγγελόπουλου αναχώρησε τη Δευτέρα (23/3) η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Βαλένθια, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα για την 33η αγωνιστική της Euroleague στη Roig Arena.

Ο εκ των ιδιοκτητών της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ ταξίδεψε με την ομάδα για την ισπανική πόλη, όπου ο Ολυμπιακός θα παλέψει για να φτάσει σε μια ακόμη νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος θα είναι δίπλα στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπως κάνει σε κάθε περίπτωση, πόσο μάλιστα τώρα που υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην προσπάθεια της ομάδας να κατακτήσει την καλύτερη δυνατή θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague.

