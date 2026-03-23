Ο προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (24/3, 21:30), αναφέρθηκε στους παίκτες του, αλλά και τους «ερυθρόλευκους».

Η Βαλένθια υποδέχεται (24/3, 21:30) τον Ολυμπιακό στη Roig Arena για την 33η αγωνιστική της Euroleague και ο προπονητής της ομάδας Πέδρο Μαρτίνεθ ξέρει πως δεν θα έχουν εύκολο έργο οι παίκτες του. Ωστόσο, είναι αισιόδοξος γιατί είναι... τρελοί και πιστεύουν πως μπορούν να τους κερδίσουν όλους!

«Αν έχουμε 20 νίκες είναι γιατί έχουμε παίξει όλα τα παιχνίδια με την ιδέα πως μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει όλα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι πως πιστεύει πως μπορεί πάντα να νικήσει, ωστόσο, είναι ψέμα. Είναι τρελοί οι παίκτες μου! Δεν είμαστε τόσο καλοί για να τα κερδίσουμε όλα, αλλά μου αρέσει που το πιστεύουν, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε περήφανοι πως είμαστε βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού την 33η αγωνιστική. Γελάω που το σκέφτομαι. Δε φαινόταν στην αρχή της χρονιάς πως θα είμαστε τόσο δυνατή ομάδα» δήλωσε αρχικά θέλοντας να εξηγήσει την πίστη που έχουν οι παίκτες του για την κατάκτηση της νίκης σε κάθε αναμέτρηση.

Κατόπιν, αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό. «Ο Ολυμπιακός διαθέτει σπουδαία ομάδα κι είναι σε πολύ καλή φόρμα». Για την πρώτη αναμέτρηση με την ελληνική ομάδα στο ΣΕΦ που επικράτησαν οι Ισπανοί, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, σχολίασε: «Νομίζω πως μπορούμε να νικήσουμε, αλλά θα χρειαστεί να επιστρέψουν οι τραυματίες μας και να παίξουμε πολύ καλά. Δεν είμαστε στα καλύτερά μας, προερχόμαστε από ήττες σε μία χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Έχει μπει η αμφιβολία στο κεφάλι μας, αλλά θα περάσει. Δεν προβληματίζομαι. Θα βελτιωθούμε στη συνέχεια, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε και να τα δώσουμε όλα».

Και συμπλήρωσε: «Τον νικήσαμε στην έδρα του, ήμασταν χαρούμενοι και σκεφτήκαμε πως είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά, όχι, μία νίκη δε σε κάνει καλύτερη ομάδα από την άλλη, σημαίνει μόνο πως την νίκησες εκείνη την ημέρα. Ούτε η ήττα σημαίνει πως είσαι χειρότερη, σημαίνει μόνο πως σε νίκησε τότε. Η βελτίωση είναι το ζητούμενο».

