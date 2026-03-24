Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους των ματς της Τρίτης στη Euroleague.

Σπουδαία βραδιά για τη Euroleague με 8 ματς και σημαντικές μάχες. Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Dubai Basketball στο Σαράγεβο, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με την Βαλένθια στην Ισπανία. Δείτε ποιοι παίκτες θα απουσιάσουν από τα ματς και ποιοι είναι αμφίβολοι.

Μακάμπι – Φενέρμπαχτσε (19:30, Novasports 2)

Off οι Λιφ και Λούντμπεργκ για τη Μακάμπι, ενώ αμφίβολοι είναι Μπρίσετ και Ίμπο. Μπάνγκο και Μέλι είναι εκτός δεν θα αγωνιστούν για τη Φενέρ, ενώ αμφίβολοι παραμένουν Μπιμπέροβιτς και Γιάντουνεν.

Μονακό – Αρμάνι (20:00, Novasports Start)

Τζέιμς και Μίροτιτς δεν θα μπορέσουν να παίξουν, ενώ για τους Ιταλούς εκτός θα είναι οι Μπράουν, Ντάνστον και Φλακαντόρι για την Αρμάνι. Αμφίβολος ο Σέστινα.

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (20:00, Novasports 3)

Αμφίβολοι για τη Μπάγερν οι Μπάλντουιν, Γιόβιτς, Κράτζερ και ΜακΚόρμακ για την Μπάγερν. Δεν θα παίξουν οι Χάρις και Γιοκουμπάιτις.

Dubai BC – Παναθηναϊκός (20:30, Novasports 4)

Τζαϊτέ και Μέισον δεν θα παίξουν για τους γηπεδούχους. Εκτός για τον Παναθηναϊκό ο Χολμς, όπως τόνισε και ο Άταμαν.

Μπαρτσελόνα – Εφές (21:30, Novasports 5)

Λαπροβίτολα και Νούνιεθ δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν, ενώ εκτός είναι οι Ντέσερτ, Λάρκιν και Παπαγιάννης για την Εφές. Αμφίβολος Μπομπουά.

Βαλένθια – Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime)

Αμφίβολοι παραμένουν οι Λόπεθ-Αροστέγκι, Μοντέρο και Τέιλορ. Έβανς και Φαλ είναι οι κλασικές απουσίες των Πειραιωτών.

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (21:45, Novasports Extra 1)

Στα πιτς οι Μαρίνκοβιτς, Νάκιτς και Ουάσινγκτον για την Παρτίζαν, off ο Γουάτσον για τη Βιλερμπάν. Αμφίβολος ο Αζινσά.

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (22:00, Novasports 2)

Η Ρεάλ δεν έχει κάποιο απόντα, ενώ για τη Χάποελ δεν θα παίξουν οι Ένις και Γκινάτ. Αμφίβολοι παραμένουν οι Οντιάσε και Σέγκεβ.