Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τις μάχες με Βαλένθια και Ντουμπάι
Σπουδαία βραδιά για τη Euroleague με 8 ματς και σημαντικές μάχες. Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Dubai Basketball στο Σαράγεβο, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή (24/3, 20:30, Νοvasports 4).
Κατά την αναχώρηση των «πράσινων» για τη Βοσνία, ο Εργκίν Άταμαν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί στην Coca Cola Arena, αλλά στο Σαράγεβο.
Να τονιστεί πως χωρίς τον Ρισόν Χολμς έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βοσνία για το ματς με την Ντουμπάι, με τον Έργκιν Άταμαν να αναφέρει πως πλέον είναι ζήτημα της ομάδας.
Στο 18-14 και την 8η θέση οι πράσινοι, στο 17-15 και την 11η θέση η ομάδα από τα Εμιράτα.
Eκτός Τζάιτε και Μέισον για τη Ντουμπάι BC, off ο Χολμς για το το τριφύλλι
Δύσκολη αποστολή με Βαλένθια
Το καλεντάρι της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Ολυμπιακό στην Ισπανία για την προσεχή αναμέτρηση με τη Βαλένθια (24/3, 21:30, Novasports Prime) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός αποστολής τον Κόρι Τζόσεφ.
Στο 22-11 και τη 2η θέση οι Πειραιώτες, στο 20-12 και στην 4η θέση η ισπανική ομάδα.
«Ο Ολυμπιακός διαθέτει σπουδαία ομάδα κι είναι σε πολύ καλή φόρμα», ήταν τα λόγια του Μαρτίνεθ, προπονητή της Βαλένθια.
Αμφίβολοι Μοντέρο, Τέιλορ και Λόπεθ-Αροστέγκι. Για τον Ολυμπιακό δεν θα παίξουν οι Έβανς και Φαλ.
Το πρόγραμμα της Τρίτης
19:30 Μακάμπι - Φενέρ
20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
20:00 Μονακό - Αρμάνι
20:30 Ντουμπάι - Παναθηναϊκός
21:30 Βαλένθια - Ολυμπιακός
21:30 Μπαρτσελόνα - Εφές
21:45 Παρτίζαν - Βιλερμπάν
22:00 Ρεάλ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
