Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται με Ντουμπάι BC και Βαλένθια αντίστοιχα για τη Euroleague.

Σπουδαία βραδιά για τη Euroleague με 8 ματς και σημαντικές μάχες. Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Dubai Basketball στο Σαράγεβο, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή (24/3, 20:30, Νοvasports 4).

Κατά την αναχώρηση των «πράσινων» για τη Βοσνία, ο Εργκίν Άταμαν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί στην Coca Cola Arena, αλλά στο Σαράγεβο.

Να τονιστεί πως χωρίς τον Ρισόν Χολμς έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βοσνία για το ματς με την Ντουμπάι, με τον Έργκιν Άταμαν να αναφέρει πως πλέον είναι ζήτημα της ομάδας.

Στο 18-14 και την 8η θέση οι πράσινοι, στο 17-15 και την 11η θέση η ομάδα από τα Εμιράτα.

Eκτός Τζάιτε και Μέισον για τη Ντουμπάι BC, off ο Χολμς για το το τριφύλλι

Δύσκολη αποστολή με Βαλένθια

Το καλεντάρι της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Ολυμπιακό στην Ισπανία για την προσεχή αναμέτρηση με τη Βαλένθια (24/3, 21:30, Novasports Prime) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός αποστολής τον Κόρι Τζόσεφ.

Στο 22-11 και τη 2η θέση οι Πειραιώτες, στο 20-12 και στην 4η θέση η ισπανική ομάδα.

«Ο Ολυμπιακός διαθέτει σπουδαία ομάδα κι είναι σε πολύ καλή φόρμα», ήταν τα λόγια του Μαρτίνεθ, προπονητή της Βαλένθια.

Αμφίβολοι Μοντέρο, Τέιλορ και Λόπεθ-Αροστέγκι. Για τον Ολυμπιακό δεν θα παίξουν οι Έβανς και Φαλ.

Το πρόγραμμα της Τρίτης

19:30 Μακάμπι - Φενέρ

20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν

20:00 Μονακό - Αρμάνι

20:30 Ντουμπάι - Παναθηναϊκός

21:30 Βαλένθια - Ολυμπιακός

21:30 Μπαρτσελόνα - Εφές

21:45 Παρτίζαν - Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ - Μακάμπι Τελ Αβίβ