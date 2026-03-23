Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για την Ισπανία, ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης με τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον Μουστάφα Φαλ και στο χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Γάλλου σέντερ στην αγωνιστική δράση.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ρωτήθηκε για την κατάσταση του Φαλ και ανέφερε: «Ο Φαλ εδώ και κάποιες μέρες κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα, και στο 5 εναντίον 5. Σιγά-σιγά μένει να έρθει σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι κι αυτός ένας από τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, πώς, με ποια συνθήκη, σε ποια διοργάνωση, ποια μέρα... δεν ξέρω πραγματικά».

Ο παίκτης του Ολυμπιακού υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του τρίτου περσινού τελικού της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό και έκτοτε παραμένει εκτός δράσης.