Ο Γιώργος Κούβαρης ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Σαράγεβο και γράφει για την σπουδαιότητα που παρουσιάσει η διπλή αγωνιστική αυτήν την εβδομάδα, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Ντουμπάι.

Ωραίες εικόνες ρε φίλε. Να πατάει η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Σαράγεβο και να έρχονται Βόσνιοι να φωτογραφηθούν με τους παίκτες. Μικροί και μεγάλοι.

Να τους υπογράψουν ένα αυτόγραφο, μια φανέλα. Να υπάρχει λαχτάρα για εκείνους. Που; Στο Σαράγεβο. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν έχει -στην ουσία- καμία απολύτως σύνδεση. Ε, εδώ που τα λέμε δεν πιστεύω να θυμάται κανείς ότι πριν από 22 χρόνια είχε αγωνιστεί στους «πράσινους» ο Χάρις Μουγεζίνοβιτς. Πιθανότητα και ο ίδιος ο 52χρονος (σήμερα) Μουγεζίνοβιτς θα το έχει ξεχάσει.

Δεν ξέρω (που δεν το πιστεύω λόγω της παρουσίας των Βόσνιων στην Ντουμπάι) εάν θα έχει η ομάδα και την υποστήριξη και από τους κατοίκους του Σαράγεβο στην «Zetra Arena» αλλά σίγουρα θα δώσουν το «παρών» όλοι όσοι ακολούθησαν την αποστολή της ομάδας στην πρωτεύουσα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Ανάμεσά τους και ο τραγουδιστής Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος εικάζω θα αφιέρωνε στην ομάδα το «άλλαξε τα όλα» προκειμένου να μπει ο Παναθηναϊκός σ’ ένα τελείως διαφορετικό μονοπάτι από αυτό που βαδίζει τις τελευταίες εβδομάδες.

Να τα αλλάξει όλα, να παρουσιάσει -επιτέλους- ένα σταθερά καλό μπασκετικό πρόσωπο και να πατήσει το γκάζι στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου ώστε να πετύχει τον μίνιμουμ στόχο της απευθείας πρόκρισης στα playoffs με την είσοδο στην εξάδα και (γιατί όχι;) να κυνηγήσει τον μάξιμουμ στόχο του αβαντάζ της έδρας. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να μπλέξει με την περιπέτεια του Play-In γιατι σε νοκ άουτ παιχνίδια δεν θέλει και πολύ να γίνει η ανεπανόρθωτη ζημιά.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτή η εβδομάδα, αυτή η «διαβολοβδομάδα» με την διπλή αγωνιστική και τα δύο παιχνίδια με την Ντουμπάι και την Μονακό θα «δείξει» και τον στόχο του Παναθηναϊκού. Με το 2/2 θα μπορεί να ονειρεύεται ακόμα την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs ενώ θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον (πιο ρεαλιστικό) στόχο της απευθείας συμμετοχής στην postseason της φετινής Euroleague, έστω και με το μειονέκτημα της έδρας. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Και θα δυσκολέψουν πολύ.

Όμως κατά το κλισέ των παικτών και των προπονητών θα πρέπει να δουν κάθε ματς ξεχωριστά χωρίς να έχουν το μυαλό τους από τώρα στο τι θα επακολουθήσει. Αν και να σας πω την αλήθεια, δεν το κάνει, κανείς. Όλοι σκέφτονται την Ντουμπάι και ΜΟΝΟ την Ντουμπάι. Άλλωστε κάθε παιχνίδι είναι τελικός από εδώ και στο εξής. Με όλη την σημασία της λέξεως. Όσο τετριμμένο και αν ακούγεται.

Τα μέλη της αποστολής που ταξίδεψαν στο Σαράγεβο (ή Σεράγεβο) θέλουν τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3) και δη στη διάρκεια της επιστροφής στην Αθήνα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, να έχουν στις αποσκευές τους χαμόγελα για την υπερπολύτιμη νίκη. Τίποτε λιγότερο από αυτό. Όμως χρειάζεται προσοχή γιατί το εμπόδιο της Ντουμπάι δεν είναι μόνο δύσκολο. Είvαι πάρα πολύ δύσκολο!

Και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ.

Πρώτον: Αν για τον Παναθηναϊκό το ματς είναι τελικός, για την Ντουμπάι είναι δύο φορές τελικός καθώς έχει μια νίκη λιγότερη από την ελληνική ομάδα (17-15 έναντι 18-14 των πρασίνων).

Δεύτερον: Η Ντουμπάι έχει πολύ καλό πρόγραμμα στη συνέχεια και γνωρίζει ότι είναι η μεγάλη της ευκαιρία για την αντεπίθεση ώστε να βρεθεί (τουλάχιστον) στο Play-In και από εκεί και πέρα να κυνηγήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.

Τρίτον: Μετράει έξι νίκες στα επτά τελευταία της παιχνίδια σκοράροντας ακατάπαυστα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις έξι νίκες της είχε κατά μέσο όρο 96.7 πόντους! Στο ένα και μοναδικό ματς που έχασε από την Μπάγερν έμεινε στους 74.

Τέταρτον: Η Ντουμπάι δεν έχει προβλήματα και σε αντίθεση με το ματς της Αθήνας όπου ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει εύκολα, υπολογίζει κανονικά στους Μπέικον και Μούσα.

Πέμπτον: Είναι η ομάδα που κάνει τα λιγότερα λάθη στην Euroleague και αποτελεί τον πιο εύστοχη ομάδα από τη γραμμή των βολών με σχεδό 82% ποσοστό ευστοχίας.

Έκτον: Η παρουσία των Καμπενγκέλε και Καμπόκλο μειώνει αισθητά και την επιλογή του Άταμαν να χρησιμοποιήσει και πάλι το (αποτελεσματικό στα δύο προηγούμενα παιχνίδια) small ball, με τον Χουάντσο στο «πέντε» και τον Χέιζ-Ντέιβις στο «τέσσερα». Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Λεσόρ θα έχει μετά την επιστροφή του πραγματικά... πολλή δουλειά.

Έβδομον: Η Ντουμπάι είναι ομάδα υψηλού ρυθμού, τρέχει στο ανοικτό γήπεδο, πάει τα παιχνίδια της σε πολλές κατοχές, εκτελεί γρήγορα και αυτό είναι ένα στυλ παιχνιδιού που δεν ταιριάζει καθόλου αμυντικά στον Παναθηναϊκό. Όμως πρέπει να βρεθεί η λύση και να το αντιμετωπίσει.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει την δική του υπέρβαση στο Σαράγεβο, να μην χάσει την συγκέντρωση του, να μην παρασυρθεί από τον ρυθμό της Ντουμπάι, να είναι σκληρός στην αμυνα, να χρησιμοποιήσει καλά τα φάουλ (κάτι που δεν έκανε στο α’ ημίχρονο του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα) και συνάμα να χτυπήσει τις (δεδομένες) αμυντικές αδυναμίες των γηπεδούχων χωρίς να βιάζεται. Ο Άταμαν πήρε 12 παίκτες στην Βοσνία/Ερζεγοβίνη, άφησε εκτός και πάλι τον Χολμς (για τον οποίο θα συζητήσουμε τις προσεχείς ημέρες) αλλά όπως συνηθίζει (αλλά και έχει πει και ο ίδιος) θα πάει σε κλειστό rotation 8-9 παικτών. Το ζητούμενο είναι αυτοί που θα κληθούν να βγουν μπροστά να βρεθούν και σε καλή βραδιά.

Δύσκολο; Δύσκολο. Εφικτό; Πολύ εφικτό να φύγει ο Παναθηναϊκός με τη νίκη από το Σαράγεβο και να συνεχίσει να ορίζει τη μοίρα του έως και το τέλος της regular season στην Euroleague.